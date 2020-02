Il flautista Oliver Barriera in concerto al Teatro Defferrari

Domenica 16 febbraio alle ore 17 il Teatro Defferrari di Noli presenta un’eccellenza nel campo concertistico: il flautista Oliver Barriera. Insieme a lui la pianista Adriana Costa.

Barriera ha iniziato lo studio del flauto all’Accademia di Musica di Monaco e successivamente al CNR Nice, al CNR di Parigi e poi al Conservatorio di Parigi con Claude Lefebvre, dove ha ottenuto il Premio “Città di Parigi”.

Ha frequentato il Conservatorio di Ginevra, dove ha ottenuto premi per musica da camera, ottavino e musica contemporanea e master class in Francia e Canada. Ha suonato con diverse formazioni, in particolare con l’orchestra della Suisse Romande, l’Orchestra del Monte Bianco e l’Orchestra Filarmonica di Monte Carlo.

Ingresso: 10 €