Il film “Bohemian Rhapsody” in proiezione al Noli Social Club

Domenica 2 febbraio alle ore 16 al Teatro Defferrari, in via Pareto 14, prende il via il CineClub del Noli Social Club, prima attività proposta dal neonato circolo ARCI, con le proiezioni di film rivolte ad un pubblico di adulti e ragazzi.

Il primo film sarà “Bohemian Rhapsody” (134′) sulla storia dei Queen e del loro frontman Freddie Mercury: la loro unicità di stile e la scalata sulle vette della musica mondiale fino all’iconico concerto Live Aid 1985, una delle più grandi performance della storia, senza tralasciare i tormenti personali che hanno segnato la vita di Mercury e la sua creatività.

Biglietto: € 6. È necessario il tesseramento al Noli Social Club o possedere la tessera ARCI in corso di validità.