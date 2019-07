“Il figlio unico delle venti madri” in scena ai Chiostri Santa Caterina

La storia è una favola ambientata in un Seicento immaginario e in un borgo abitato temporaneamente da sole donne, essendo gli uomini tutti in guerra. Le donne sono tra loro diverse in gruppi contraddistinti da complicità interna e ostilità nei confronti delle altre: cinque prostitute, un gruppo di suore, una famiglia composta da madre e due figlie inutilmente in età da marito, un’aristocratica con domestica.

A disinnescare i battibecchi è il ritrovamento di un bambino abbandonato, che produce collaborazione e solidarietà protettive: crescere l’infante diventa il collante umano che lega la piccola società muliebre, essa stessa segnata dall’abbandono. Ma sulla piazza del borgo si presenteranno due figure di potere accomunate da una religione dogmatica e spietata: l’Inquisitore e un principe straniero uxoricida. Di fronte alla prepotenza la solidarietà diventa complicità femminile a tutto tondo: tutte concordi nell’intento, attraverso un duplice gioco di mimetismo, di cacciare e “gabbare” i violenti visitatori.

Le une entreranno così nei panni delle altre, un tempo semplicemente estranee e rivali. Infine la piccola società, ormai sicura di sé, fronteggerà il ritorno dispotico degli uomini, immersi nel pregiudizio. Il finale è da favola con l’arrivo di un principe saggio nel quale il ricordo di un lontano amore fa breccia e lo rende capace di vera e umana giustizia.