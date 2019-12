Il Festival Internazionale di Musica di Savona canta Rossini

Giovedì 5 dicembre alle 21 al Centro Congressi Palace di Spotorno il Festival Internazionale di Musica di Savona, in collaborazione con l’Associazione Musicale “Gioachino Rossini” di Savona, propone “Echi del Centenario Rossiniano”, concerto e cena totalmente dedicati alle atmosfere storiche del genio pesarese con il soprano Monica Russo, la flautista Laura Guatti al flauto e il pianista Loris Orlando e la presentazione di Jacopo Marchisio.

In programma musiche di Rossini, dalle tre versioni di “Mi lagnerò tacendo” per soprano e pianoforte ad alcuni dei “Péchés de vieillesse: la Marche et réminiscences pour mon dernier voyage a Petit Caprice”, da “Une caresse à ma femme” a “Un petit train de plaisir”.

Fra le musiche in programma anche le “Variazioni su un tema di Rossini” per flauto e pianoforte di Fryderyk Chopin all'”Aria di Berta” de “Il barbiere di Siviglia”, variata per flauto con accompagnamento di pianoforte, Op. 86 di Giulio Briccialdi.