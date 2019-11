Il Festival Internazionale di Musica di Savona a suon di organo

Domenica 1 dicembre alle ore 21 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta sarà protagonista del Festival Internazionale di Musica di Savona l’organo del vicentino Pier Damiano Peretti.

Il musicista sarà impegnato in un fitto programma: da Georg Friedrich Händel (1685 – 1759) con l’Adagio & Andante dall’Op. IV (trascrizione di Marco Enrico Bossi) a Marco Enrico Bossi (1861 – 1925) con il Pièce héroïque Op. 128; da Johann Sebastian Bach (1861-1750) con la Fantasia e Fuga in sol min. BWV542 a Charles Tournemire (1870-1839) con In Assumptione B. V. Mariae Op. 57 (L’Orgue Mystique III) nei tempi di Offertoire e Paraphrase-carillon. Per concludere César A. Franck (1822-1890) in Final Op. 21.

La serata sarà anche l’occasione per proclamare il vincitore del Concorso di Composizione “Torre della Quarda” – sezione Organo. L’appuntamento è in collaborazione con ROSI Rassegna Organistica della Svizzera Italiana e FONO Festival Organistico del Nord Ovest.