Il “Faust” di Gounod chiude la stagione “All’Opera!”

Si conclude martedì 30 aprile sera alle ore 19:15 con il “Faust” di Charles-François Gounod per la regia di David McVicar e la direzione musicale di Dan Ettinger la fortunata rassegna “All’Opera!” nata dalla collaborazione tra Nuovofilmstudio e Gruppo FAI Giovani di Savona, che per il secondo anno ha portato a Savona le suggestive dirette dalla magnifica Royal Opera House di Londra.

Un cartellone d’eccellenza con opere importanti come La Valchiria, La dama di Picche, La Traviata, La forza del destino e in ultimo Il Faust, godibili comodamente dalle poltroncine del Nuovofilmstudio e introdotte da un esperto Michele Buzzi, capodelegazione FAI di Savona, amante dell’opera e baritono, che ha saputo intrattenere e incuriosire il pubblico con le sue presentazioni.

“Siamo assolutamente soddisfatti della partecipazione riscontrata e di aver reso accessibile anche ai meno esperti un grandioso spettacolo come quello della Royal Opera House di Londra. Speriamo che la collaborazione possa continuare per la prossima stagione con gli stessi risultati, sicuri che il pubblico savonese non ci perderà di vista durante la pausa estiva”, afferma il Gruppo FAI Giovani.

Ingresso: intero 12 euro | soci FAI e sostenitori 10 euro