Il fascino senza tempo dei glicini ritorna a Villa della Pergola

Sabato 23 marzo riaprono al pubblico i giardini “inglesi” di Villa della Pergola con le prime fioriture della collezione dei glicini (wisteria sinensis), più di 35 varietà diverse per forme e colori, recentemente censite dalla SOI Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana, tutte diverse per forma e colore. Le visite guidate si tengono tutti i fine settimana su prenotazione e in settimana per gruppi.

A questo magnifico fiore dalla fragranza particolare è dedicato anche il laboratorio “Profumo di glicine” in programma il 13 e 14 aprile. Nel Secondo Dopoguerra, proprio durante la loro fioritura, Ruth Hanbury era solita organizzare la Festa del Glicine, a cui partecipavano scrittori, giornalisti e l’aristocrazia britannica che viveva in Liguria.

Villa della Pergola è un luogo unico dove natura, storia e charme si fondono in un tutt’uno. Rigogliosi giardini ospitano spettacolari collezioni botaniche, come quelle degli agrumi e degli agapanti (Agapahantus), quest’ultima unica in Italia e la più importante d’Europa in quanto a numero e varietà: 378, anch’esse censite dalla SOI Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana. La villa fa parte di APGI Associazione Parchi e Giardini d’Italia e del network dei Grandi Giardini Italiani ed è tra i soci fondatori del network Ligurian Gardens, che unisce alcune delle ville e dei parchi storici della Liguria.