Il Duo Seraphim in concerto per il Festival Organistico Internazionale

Domenica 4 agosto alle ore 21:15 la Chiesa parrocchiale Santissima Annunziata di Spotorno ospita l’esibizione del Duo Seraphim, formato dal violinista Gian Andrea Guerra e dall’organista Stefano Molardi, docente presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano e il Conservatorio di Trapani.

Il concerto si colloca nell’ambito del XXI Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, rassegna itinerante promossa dall’Associazione Culturale Rapallo Musica, che approda a Spotorno per la prima volta nella sua storia. La manifestazione aderisce al progetto Festival Organistico del Nord Ovest, che affianca ai tradizionali concerti in Liguria diversi appuntamenti in Valle d’Aosta e Piemonte.

Si tratta di una magnifica occasione per ascoltare l’organo “Filippo Piccaluga” (1772), restaurato nel 2018, in un programma concepito appositamente per esaltarne le caratteristiche foniche, tra musiche di Bertali, Pasquini, Castello, Babell, Frescobaldi, Haendel, Albinoni. Il concerto si avvale del sostegno economico della Compagnia di San Paolo e del Comune.