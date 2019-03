Il duo internazionale Sisters Cap all’Essaouira

Grazie ad una produzione di Strobe Srl dei giovani imprenditori Paolo Savina e Gianluca Romano presso L’Essaouira di Albenga, si esibirà il duo internazionale Sisters Cap. Floriana B. Capriati e Ilenia R. Capriati, le Sisters Cap, sono due sorelle dj nate in Puglia.

Impegnate nell’arte e nel teatro, con un passato da speaker radiofoniche e una grande passione per la musica jazz tramandata dal padre, fondano un progetto di musica elettronica sperimentale che prende vita in un format radiofonico indirizzato ai dj, ai produttori e alle etichette discografiche. Nel corso degli anni il loro sound è passato per l’Electronic Dance Music per poi abbracciare anche influenze house e pop-dance. Le Sisters Cap si esibiscono nei 100 Top Club del mondo.

Il vocalist della serata sarà il polivalente artista ligure Mad Fiftyone, autore e cantante di “Veronica”, il cui video sta spopolando su YouTube. “Gli investimenti sempre maggiori, finalizzati per poter dare ospiti di livello nazionale e internazionale per quanto riguarda i dj, sono ampiamente ripagati dall’affetto dei clienti che, sempre più contenti e numerosi, vengono alle nostre serate – dichiarano gli organizzatori – Il 29 marzo sarà una serata speciale: avremo l’onore di avere ospiti le Sisters Cap, reduci da un lungo tour in Asia”.

Come sempre le serate di Strobe Srl prestano particolare attenzione ai giovanissimi e promuovono un divertimento consapevole e responsabile! Paolo Savina e Gianluca Romano, sempre attenti e interessati ai giovani, alle loro esigenze e necessità ma anche ai loro problemi, hanno deciso di introdurre dei progetti di prevenzione e promozione del divertimento sicuro. Per garantire un miglior servizio verrà messa a disposizione una navetta gratuita da piazza del Popolo ad Albenga e dalla stazione ferroviaria di Alassio, disponibile dalle 23 per chi volesse raggiungere il locale in maniera più comoda.

In partnership con l’evento “La Taberna del foro”, Albenga, “Rudy Cafè” Alassio, “Victorian Pub” Alassio.

Ticket in prevendita online a 15 € con drink su www.ticketsms.it