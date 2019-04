Il duo Buttiero – Ghilione in concerto al Casino di Lettura

L’Associazione Mozart organizza un nuovo concerto della serie “I pomeriggi della Mozart”: protagonista il duo costituito da Francesca Ghilione (chitarra) ed Elena Buttiero (spinetta).

Lo spettacolo andrà in scema venerdì 12 aprile alle ore 17:30 presso il Casino di Lettura in via Paleocapa 4. In programma concerti e sonate di Weiss, Giordani, O’Carolan e Vivaldi.

L’ingresso è libero ma i posti sono limitati. Le prenotazioni si ricevono all’indirizzo e-mail mozartsavona@virgilio.it.