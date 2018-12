Il duo Alberto Luppi Musso – Alexia Brancato in concerto

Ormai ci siamo: la voce metal di Alexia Brancato e lo stile pianistico versatile ed eclettico di Alberto Luppi Musso stanno per fondersi nelle prime date live. L’energia di un sound sanguigno che nei decenni ha caratterizzato storici musicisti come i Metallica, Yngwie Malmsteen, Marylin Manson e tanti altri in una imprevedibile, emozionante e affascinante rilettura per voce e pianoforte. Se siete curiosi di assaporare questa magica alchimia sonora l’appuntamento di debutto è per sabato 22 dicembre presso Amaranto Bistrot a Finalborgo con un concerto che rappresenterà anche una splendida occasione per scambiarsi gli auguri di Natale.

Da ottimo talent scout il maestro Luppi Musso presenterà questa sua recente e sensazionale scoperta: la giovane artista di Arenzano Alexia Brancato, che oltre ad essere cantante e cantautrice fa anche la modella. Come è ormai nello stile del maestro Luppi Musso il vasto repertorio della serata spazierà tra gli stili più diversi: in scaletta non soltanto le metal ballads dei Metallica, di Malmsteen e dei Disturbed, ma anche le toccanti colonne sonore di Morricone e di Sakamoto, musica italiana, soul, r’n’b, cantautori e molto altro.

Una serata piena di musica per questo nuovo duo in una location magnifica dove sarà anche festeggiato l’anniversario di matrimonio del maestro con sua moglie Giovanna, la sua vera musa ispiratrice.

Ricordiamo inoltre che in questi giorni iniziano presso il Nadir Studio di Federico Gasperi a Genova con la produzione esperta di Tommy Talamanca, le registrazioni del musical firmato da Alberto Luppi Musso e Andrea Podestà e dedicato alla vita di san Francesco d’Assisi.