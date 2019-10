Il documentario “Crisi complessa” all’Auditorium San Carlo

La Stagione 2019 – 2020 del Cineforum curato da Iniziativa Laica Ingauna comincia con una proiezione speciale: quella del documentario “Crisi complessa”, realizzato dai giornalisti Domenico “Mimmo” Lombezzi e Mario Molinari in collaborazione con Giovanna Servettaz e con la colonna sonora del noto compositore Deca. Un progetto di ARCI Savona in collaborazione con Fondazione “De Mari”, Segreteria Provinciale CGIL e Unione Industriali.

Il film sarà proiettato sabato 12 ottobre alle ore 21 all’Auditorium San Carlo di Albenga e al termine seguirà un dibattito con gli autori. Il documentario tratta della crisi dell’industria nella provincia savonese, in particolare negli ultimi tre anni, con la chiusura di molte ditte e le profonde difficoltà di aziende di livello internazionale come Piaggio e Bombardier.

Pezzo forte del lavoro sono le interviste agli operai, soprattutto quelli che non si sono arresi e portano avanti lotte e attività di eccellenza, come Nicola Baldini e Marco Pagni, che continuano a produrre carta fotografica Ferrania. Il film ha avuto molte proiezioni pubbliche, scatenando l’appassionato appello del critico e storico del cinema Tatti Sanguineti a non lasciarlo nel cassetto.

“‘Crisi complessa’ è un lavoro di documentazione che non si propone come punto d’arrivo ma spunto per un dibattito su quella ‘cultura del lavoro’ che ha segnato la nostra provincia, ancora indecisa su cosa fare da grande – dicono gli autori – Una provincia che non è caratterizzata solo da invecchiamento, spopolamento e sconforto ma che mostra un volto resistente e resiliente che è giusto descrivere”.