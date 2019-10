Il dibattito sulla piattaforma Maersk nel CNA Day a Vado Ligure

In occasione del CNA Day nazionale, durante cui l’associazione testimonierà in molte piazze italiane l’attività svolta al servizio delle imprese, CNA Savona sarà presente sabato 19 ottobre in piazza san Giovanni Battista (antistante il Municipio) a Vado Ligure.

Tra le tematiche che verranno affrontate emergono le problematiche di carattere logistico, infrastrutturale legate all’imminente operatività della piattaforma Maersk. “Se da una parte offre prospettive di importanti risultati sul piano economico a favore del nostro territorio, dall’altro impone importanti riflessioni sulla palese inadeguatezza del contesto urbano ed extraurbano che andrà inevitabilmente ad evidenziare”, spiegano gli organizzatori.

Per questo motivo CNA Savona e il Comune di Vado Ligure invitano autorità, enti competenti pubblici e privati e rappresentanti delle aziende di trasporto a partecipare all’incontro.

Nell’ambito del programma è stato fissato uno specifico appuntamento dedicato all’impegno sociale con cui CNA Savona si rivolge a tutti coloro che si rivolgono ai propri sportelli.