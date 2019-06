Il Delvon Lamarr Organ Trio al Riviera Jazz & Blues Festival

Il Riviera Jazz & Blues Festival giunge alla sua terza edizione e riparte quest’anno con la sua formula itinerante. Forte di un’organizzazione rodata, porterà su sei differenti piazze della provincia di Savona alcuni fra i principali esponenti del mondo jazz, blues e afrobeat. La manifestazione vuole creare un momento non solo di divertimento ma di intrattenimento di qualità, accessibile a tutti e in grado di lasciare qualcosa di positivo allo spettatore. Per cercare di raggiungere un pubblico il più vasto possibile, come ogni anno, si è scelto di mettere ad ingresso gratuito tutte le serate.

Sabato 27 luglio alle ore 21 in piazza san Giovanni Battista a Finale Ligure chiude la rassegna il Delvon Lamarr Organ Trio (opening Dany Franchi). Delvon Lamarr Organ Trio si è formato nella primavera del 2015. Avevano iniziato con un altro chitarrista e un anno dopo hanno agganciato il famigerato chitarrista Jimmy James! Da subito tra i tre si innesca una chimica pazzesca. Con il suono soul e caldo di Delvon, quello esplosivo della chitarra di Jimmy e il perfetto drumming di Grant Schroff, il Delvon Lamarr Organ Trio ha trovato la miscela perfetta di Soul, Jazz, Rhythm & Blues e Rock & Roll.

Hanno iniziato con un residency settimanale alla Royal Room di Seattle per il primo anno poi hanno pubblicato il loro primo album ” Close But No Cigar “, suonando brevi tour in Idaho, Spokane, Seattle, Bellingham, Olympia, Portland, Reno, California… fino ad arrivare a questo nuovo e primo tour europeo. Ormai solo il cielo è il limite per Delvon Lamarr Organ Trio!

La rassegna è resa possibile grazie al sostegno dei Comuni di Varazze, Celle Ligure, Vado Ligure, Spotorno, Albissola Marina e Finale Ligure, oltreché da Radio Skylab, Boom Celle Blues Festival e I Feel Good Finale.