Il Cuore di Cioccolato per la Fondazione Telethon

Sabato 15, domenica 16 e sabato 22 dicembre in più di 3mila piazze in tutto il territorio italiano sarà possibile ricevere il Cuore di Cioccolato e rispondere “presente” all’appello a cui tutti siamo chiamati: partecipare attivamente alla campagna di sensibilizzazione e supportare la raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare della Fondazione Telethon, per stare vicino a chi è affetto da queste patologie e alle loro famiglie con un gesto d’amore e di solidarietà.

Il Cuore di Cioccolato, disponibile nella versione fondente, al latte e al latte con granella di biscotti e prodotto da Caffarel in esclusiva per Telethon, è un omaggio distribuito in tutte le province come ringraziamento per una donazione minima di 12 €. Un’idea originale per un regalo di Natale fatto con il cuore.

Nei banchetti saranno distribuiti i simbolici Cuori grazie ai volontari di Fondazione Telethon, Uildm, AVIS Volontari Sangue, ANFFAS e Unpli. Nel Savonese i Cuori di Cioccolato sono disponibili al Teatro “Don Pelle” di San Giorgio d’Albenga e in via Medaglie d’Oro ad Albenga, in piazza Ronco a Noli, in via De Andrè a Varazze, presso la Rivendita Tabacchi Numero 2 di corso Europa a Borghetto Santo Spirito, in piazza Cavour a Laigueglia, in piazza Garibaldi e via Nicotera a Finale Ligure, in via dei Sormano a Savona.

Per coloro che non potranno recarsi nelle piazze ma vogliono comunque sostenere la ricerca è possibile richiedere il Cuore di Cioccolato direttamente sul sito web della Fondazione Telethon nella sezione www.telethon.it/shop-solidale. È anche possibile partecipare in prima persona alla campagna in qualità di volontario nelle piazze italiane e aiutare a distribuire i Cuori di Cioccolato telefonando al numero 0644015758 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo volontari@telethon.it.

I Cuori di Cioccolato sono prodotti in esclusiva per Fondazione Telethon dall’azienda torinese Caffarel, che vanta una storia pluricentenaria nell’arte cioccolatiera, producendo cioccolato d’eccellenza con grande attenzione alla qualità degli ingredienti e alla selezione delle materie prime (senza glutine). La bontà del cioccolato Caffarel è racchiusa in un packaging elegante e minimale in tre diversi colori, per un regalo natalizio dal grande valore perché “fatto con il cuore”.