Il critico d’arte Vittorio Sgarbi firma il suo ultimo libro “Il Novecento”

Martedì 29 gennaio dalle ore 17 alle 18 alla Libreria Ubik si terrà il firmacopie con il critico d’arte e scrittore Vittorio Sgarbi del libro “Il Novecento” (La Nave di Teseo editore).

Ultimo capitolo di una straordinaria storia e geografia illustrate dell’arte italiana, dedicato al genio inquieto del Novecento. Dal Trecento all’Ottocento, fino a Tiepolo e Canova, l’Italia è stata il luogo privilegiato della manifestazione dello Spirito del mondo, che poi, improvvisamente, si trasferisce in Francia con gli impressionisti, e (negli anni Cinquanta del Dopoguerra) in America con Pollock, con la Pop Art.

Nel Novecento, quindi, l’Italia non è più il primo paese per l’arte; ci sono però artisti formidabili, che a volte hanno varcato i confini nazionali, ma spesso non hanno conosciuto risonanza mondiale, di cui Sgarbi cerca di rendere conto e di dare testimonianza: Modigliani, Boccioni, De Chirico, Morandi, Carrà, Casorati, il ventennio fascista, la scuola romana, Guttuso e molte altre sorprendenti scoperte.