Il Coro Res Musica in concerto per la festa di san Giuseppe

A Valleggia una grande serata di musica, preghiera e amicizia con un prestigioso coro ospite proveniente dalla città di san Tommaso d’Aquino. Sabato 23 marzo alle 21 nella Chiesa del Santissimo Salvatore la parrocchia retta da don Silvester Soosai inizia a celebrare il proprio compatrono san Giuseppe con il tradizionale concerto che avrà quest’anno un’importante novità.

Protagonista della serata, oltre ai “padroni di casa” del Polifonico di Valleggia (diretto da Filippo e Martino Nicora) e delle Voci bianche (guidato da Marco Siri), sarà infatti il Coro Res Musica di Roccasecca (Frosinone), diretto da Marco Evangelista.

Un momento importante dal punto di vista musicale ma anche umano e sociale: la serata rinsalda infatti l’amicizia nata un anno e mezzo fa con il Polifonico e l’ideale gemellaggio fra la comunità della provincia di Frosinone e Valleggia, dove nel secondo dopoguerra emigrarono molte persone proprio dalla Ciociaria, spesso poi diventate autentici pilastri della parrocchia. Un aspetto ricordato anche dal sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco durante il concerto del Polifonico di Valleggia nella cittadina laziale nell’ottobre 2017.

Il Res Musica, nato nel 1961 sotto l’impulso dell’arciprete don Antonio Tuzi e dal 1995 diretto dal maestro Marco Evangelista, svolge un’intensa attività concertistica e cameristica con interscambi culturali tra le realtà di altri cori italiani ed esteri.

La festa di san Giuseppe nella parrocchia di Valleggia proseguirà domenica 24 marzo alle 10 con la Messa presieduta dal vescovo emerito Vittorio Lupi e animata dai canti del coro “Res Musica” e del Polifonico di Valleggia. Sarà eccezionalmente questa l’unica celebrazione eucaristica della giornata. Alle 16 Vespri, a seguire la processione con la partecipazione delle confraternite, in primis quella locale di san Sebastiano, e infine la benedizione eucaristica. Alla sera, alle 21, tornerà il grande falò sul campo sportivo. Durante il fine settimana non mancherà la tradizionale pesca di beneficenza in piazza per le attività della parrocchia.