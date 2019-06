Il Coro Polifonico “Beato Jacopo da Varagine” in concerto per santa Caterina

In occasione delle celebrazioni per gli ottant’anni dalla proclamazione di Caterina a patrona d’Italia e i vent’anni dalla proclamazione di patrona d’Europa la Città di Varazze, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, invita venerdì 21 giugno alle ore 21 nella Chiesa collegiata Sant’Ambrogio al concerto del Coro Polifonico “Beato Jacopo da Varagine” con il tenore Silvano Santagata e Mauro Cossu al pianoforte e all’organo, diretto dal maestro Giovanni Musso.

“Un evento importantissimo per la nostra comunità – lo definisce il sindaco Alessandro Bozzano – Nel 1939 papa Pio XII volle Caterina patrona d’Italia con san Francesco d’Assisi perché considerata ‘a buon diritto il decoro e la difesa della patria e della religione’ mentre vent’anni fa, definita da Giovanni Paolo II “messaggera di pace”, lo stesso la volle compatrona d’Europa anche per quel suo continuo peregrinare nel continente che aveva l’intento di sollecitare la riforma interiore e l’unità della Chiesa assieme alla riconciliazione tra gli Stati”.

“Ringrazio il Coro Polifonico ‘Beato Jacopo da Varagine’ per avere aderito all’iniziativa di celebrare la nostra santa con un meraviglioso concerto in onore di questa grande ‘donna’ che in tempi remoti seppe con coraggio riportare il Papa da Roma e fu messaggera di pace e concordia”, aggiunge l’assessora alla Cultura Mariangela Calcagno.

Il concerto è promosso dall’Assessorato comunale alla Cultura in collaborazione con l’Associazione Internazionale Caterinati Gruppo di Varazze e il parroco don Claudio Doglio.