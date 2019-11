Il Coro Alpino “Monte Greppino” in concerto alla Corte di Mare

Sabato 16 novembre alle ore 17 il centro commerciale Corte di Mare, in via Montegrappa 42, a Varazze ospita l’esibizione del Coro Alpino “Monte Greppino”, tradizionale appuntamento in cui grandi e piccoli possono trascorrere un pomeriggio in compagnia, organizzato dalla locale sezione dei soci COOP.

Il coro si è costituito nell’ottobre 1993 su iniziativa di alcuni amici in seno alla sezione Alpini di Savona e sotto la direzione del maestro Antonio Ferro. Prende il nome dall’omonimo monte alle spalle di Varazze, dove ha anche la propria sede.

L’entusiasmo, la voglia di cantare e la pazienza del maestro l’hanno portato ben presto a partecipare a rassegne in diverse località e durante le adunate nazionali. Lo scopo principale è tramandare ai giovani le canzoni degli Alpini e tenere vivo il ricordo di quanti diedero tutto per la grandezza e la libertà della nostra bella Italia.