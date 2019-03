“Il corno di Olifante. Il coraggio della legalità” – Spettacolo teatrale in ricordo di Paolo Borsellino

Sarà dedicato al ricordo del magistrato Paolo Borsellino lo spettacolo teatrale “Il corno di Olifante. Il coraggio della legalità” che gli attori della Compagnia Stabile Assai, detenuti della Casa di Reclusione “Rebibbia” di Roma, porteranno in scena venerdì 15 marzo alle ore 21 presso il Teatro Comunale “Osvaldo Chebello” di Cairo Montenotte.

Il magistrato Paolo Borsellino come il Paladino Orlando che non indietreggiò di fronte a morte certa: su questa analogia si basa “Il corno di Olifante”, opera teatrale scritta da Patrizio Pacioni e diretta da Antonio Turco, responsabile delle Politiche Sociali AICS. Il Paladino Orlando a Roncisvalle, tradito dal perfido Giano di Magonza, esita a suonare il corno di Olifante, condannando se stesso e il suo gruppo ad una fine gloriosa. Accerchiati da un numero enorme di saraceni, i paladini muoiono eroicamente rinunciando a richiamare il grosso dell’esercito francese per non esporlo ad un possibile massacro.

A Palermo il giudice Borsellino, dopo la morte del suo fraterno amico e collega Giovanni Falcone, non rinuncia a proseguire nell’opera d’indagine contro i corleonesi, esponendosi ad un attentato che arriverà puntuale, come il tradimento dei vertici dello Stato, che non fanno nulla per rimuoverlo da una sede che si rivelerà mortale per questo coraggioso magistrato e gli uomini della sua scorta nella strage di via D’Amelio.

Lo spettacolo rende omaggio a due figure che hanno saputo interpretare sino alla fine il ruolo di “servitori dello Stato” con una dignità e una “onestà di principi” fuori dal comune. La rappresentazione è promossa dalla Direzione della Casa di Reclusione “Rebibbia”, dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e dall’AICS Associazione Italiana Cultura Sport – Circolo Anima in collaborazione con il Comune di Cairo Montenotte e il contributo della Fondazione “Agostino De Mari”.