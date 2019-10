“Il coraggio di un sogno” – Viaggio nelle melodie del passato con Gabriele Amenduni

Sabato 26 ottobre alle ore 21 al Teatro Nuovo di Valleggia va in scena il varietà musicale “Il coraggio di un sogno”, un meraviglioso viaggio nelle grandi melodie del passato da un’idea del regista Gabriele Amenduni, con gli arrangiamenti di Cinzia Scamuzzi e il live painting di Rosella Bisazza.

La straordinaria avventura ha per come protagonista lo stesso autore nel duplice ruolo di cantante e narratore e per filo conduttore ha la magia dell’amore attraverso il tempo e sospesa tra la canzone italiana e la tradizione napoletana.

Canzoni alternate a monologhi, citazioni di grandi classici ed esperienze di vita in un’interpretazione personale con particolari arrangiamenti di celebri brani di Endrigo, Tenco, Modugno e tanti altri. In scena anche i musicisti Cinzia Scamuzzi al piano, Roberto Stuffo al sax e Fabio Biale al violino.

Biglietto: intero 8 €, ridotto 5 €