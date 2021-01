Il concetto di “vita” e le biomolecole nel “Venerdì Scientifico” di Savona

Savona. I “Venerdì Scientifici” dell’associazione Giovani per la Scienza proseguono con una lezione un po’ diversa da solito e che farà affacciare i partecipanti ad un argomento complicato: la vita. Ad accompagnarci nella scoperta di un tema così affascinante saranno i giovanissimi conferenzieri Alberto Giribaldi e Giulia Montalbani in un doppio appuntamento il 29 gennaio e il 5 febbraio, sempre alle ore 16.

L’incontro vuol essere una panoramica sulle molecole che rivestono un ruolo di rilievo nella biologia, con un focus sulla loro struttura per poterne comprendere meglio le funzioni all’interno di un organismo. Ogni classe di molecole sarà affrontata esponendone le caratteristiche e la reattività per poi passare alla descrizione del compito che esse hanno nei processi che sostengono un essere vivente.

Alberto Giribaldi si è diplomato a pieni voti all’ITIS in Chimica, materiali e biotecnologie e attualmente frequenta il corso di laurea triennale in Chimica e Tecnologie Chimiche presso l’Università degli Studi di Genova. Nel suo percorso formativo ha svolto un’esperienza aziendale nel settore ricerca e sviluppo per la produzione di uno shampoo nella sua scuola.

Ha anche partecipato ad uno stage presso la Infineum di Vado Ligure, lavorando sia nel settore di controllo qualità sia in quello di ricerca e sviluppo. Ha vinto la fase regionale dei Giochi Chimici e ha partecipato a quella nazionale. Grazie ai suoi risultati scolastici gli è stato conferito per quattro anni di fila il Premio “Ilya Prigogine”.

Giulia Montalbani si è diplomata al Liceo Scientifico “Arturo Issel” di Finale Ligure. Attualmente frequenta il corso di laurea triennale in Scienze Biologiche presso l’Università di Genova e svolge il tirocinio in Igiene ospedaliera, ambientale e della nutrizione presso il Dipartimento di Scienze della Salute del medesimo ateneo.

Chi fosse interessato a partecipare può contattare l’associazione compilando il form online.