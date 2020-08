Il concerto dell’Orchestra da Camera di Savona inaugura la Sala Stella Maris

Savona. Dopo il successo del concerto del Settimino dei Berliner Philharmoniker, che in Seminario ha iniziato la sua breve tournée italiana, l’Associazione Musicale “Gioachino Rossini” continua la sua tradizionale Stagione Cameristica giovedì 24 settembre in doppio concerto alle 18 e alle 21, sarà inaugurata la Sala Stella Maris, recentemente ristrutturata, con un concerto dell’Orchestra da Camera di Savona.

La formazione musicale è nata nel 2019 dall’idea di un gruppo di musicisti liguri (per lo più savonesi), con l’obiettivo di diffondere la conoscenza del repertorio cameristico barocco e classico e già impostasi all’attenzione del pubblico nazionale riscuotendo numerosi consensi.

La stagione proseguirà giovedì 29 ottobre in Duomo con la prima savonese delle Musiche Sacre di Duke Ellington, la cui esecuzione e selezione della “band”, è stata affidata al jazzista Riccardo Zegna, che ben conosce tali musiche avendole ripetutamente suonate. Duke Ellington ha scritto dal 1965 e fino agli ultimi anni di vita tre concerti sacri commissionatigli da due Episcopati statunitensi e dalle Nazioni Unite. Ellington ha sempre considerato la musica di questi concerti come la più importante e impegnativa da lui mai scritta. Ad esclusione della prima esecuzione integrale di ciascuno di questi concerti nelle rispettive chiese, il Duca era solito presentare dal vivo una scelta dalle sue tre composizioni sacre, che poteva anche variare di volta in volta, con il titolo di “A Concert of Sacred Music”.

Giovedì 12 novembre alle 18 e alle 21 nella Sala Stella Maris si terrà il pianista savonese Loris Orlando presenterà lo stesso programma del concerto organizzato dalla prestigiosa Giovine Orchestra Genovese al Museo Chiossone di Genova il 7 maggio e annullato per il lockdown. Il programma prevede la Sonata n. 17 in re minore “La tempesta”, come omaggio a Ludwig van Beethoven nel 250° anniversario della nascita, e tre brani di Fryderyk Chopin, il “poeta” del pianoforte.

Sabato 14 novembre alle ore 16 e 18 nella Sala Stella Maris si esibiranno altri due musicisti molto conosciuti dai soci e dal pubblico delle stagioni cameristiche della Rossini: il Monica Russo e il pianista Mauro Castellano, che accompagnerà la solista ed eseguirà alcuni brani per pianoforte solo.

Giovedì 26 novembre alle 18 e 21 presso la Sala Stella Maris il “Concerto per Angelo” per ricordare il primo anniversario della scomparsa del socio fondatore Angelo Bertolotto, simpaticissimo animatore delle trasferte musicali dell’associazione. Il concerto, ad ingresso gratuito, impegnerà un ensemble di chitarre guidato dal figlio d’arte savonese Federico Briasco con Riccardo Pampararo, più volte presente nelle stagioni cameristiche, il giovane Francesco Piombo, che si esibirà da solista, e il quartetto Villa Lobos, composto dal maestro Briasco con i giovani allievi Giulio Viale, Giulio Granero e Federico Mondino. Il programma prevede un’ampia rassegna di brani che spaziano dalla tradizione latinoamericana al jazz, dalla musica da film al flamenco, dalle composizioni di Pino e Federico Briasco ad una sorpresa finale.

Per informazioni è possibile contattare l’Associazione Musicale “Rossini” ai numeri di telefono 334 3353592 e 348 2943725 o mandando un’email all’indirizzo associazione.rossini@fastwebnet.it.