Il comico Norberto Midani porta il sorriso a “Zuccarello Riden…Z”

Saranno due gli appuntamenti della rassegna di cabaret inaugurata la scorsa estate nello splendido borgo di Zuccarello, uno dei Più Belli d’Italia. La stagione estiva 2020 si apre venerdì 14 agosto con il comico Norberto Midani in “Tutti insieme… apparentemente” e si chiude con Andrea Di Marco in “Ce n’è per tutti”.

Il programma prevede dalle 18 alle 21:30 musica diffusa nel borgo, dalle ore 20 in area spettacolo musica con dj per intrattenimento pubblico, alle 21:30 in località Balzo – Fuori Mura l’inizio del cabaret e la possibilità di cenare presso le attività ricettive presenti nel paese.

Si ricorda che saranno seguite le normative vigenti antiCovid-19 e l’ingresso sarà libero e consentito fino ad esaurimento posti a sedere possibili e prestabiliti. Per questo è consigliata la prenotazione del posto a sedere sul web oppure telefonando al numero 0182 554886.

La rassegna “Zuccarello Riden…Z” nasce con l’intento di riportare il gusto di ridere nel cuore della gente di Liguria a due passi dal mare. Zuccarello è la perfetta location per dar vita ad una rassegna spettacolo sotto le stelle, tra risate, musica, tradizioni e sapori della buona cucina locale.

L’evento “Zuccarello Riden…Z” è organizzato dal Comune con il patrocinio della Regione Liguria, in collaborazione con la Pro Loco e con la direzione artistica di Eccoci Eventi Alassio. Si ringraziano I Borghi Più Belli d’Italia, l’Associazione Antiche Via del Sale, Les plus beaux villages de la terre.

“L’amministrazione comunale, con l’organizzazione di questa rassegna speciale, vuole lanciare un messaggio di ottimismo e di ripartenza a residenti e ospiti dopo il periodo di pandemia passato ed essere vicina e dare il proprio contributo a chi lavora nel mondo dello spettacolo e a tutto l’indotto che ne consegue, attività commerciali comprese. Ci vediamo il 14 agosto e buon divertimento a tutti!”, dichiara il sindaco Claudio Paliotto.