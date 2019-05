“Il clima è cambiato e cambia” – Incontro con la Fondazione CIMA

Venerdì 3 maggio alle ore 18 la Libreria Ubik ospita l’incontro “Il clima è cambiato e cambia. Dalla rivoluzione industriale agli eventi estremi che si verificheranno in Liguria” con relazione a cura di Antonio Parodi, direttore del programma Meteorologia e Climatologia presso la Fondazione CIMA. L’incontro è a cura di Fridays for Future Savona nell’ambito degli scioperi per il clima di tutti i venerdì in piazza Sisto IV.

Il riscaldamento globale avrà effetti catastrofici come l’innalzamento del livello del mare, l’incremento delle ondate di calore e dei periodi di intensa siccità, delle alluvioni, l’aumento per numero e intensità delle tempeste e degli uragani. Questi fenomeni avranno un impatto su milioni di persone, danneggeranno la produzione alimentare e minacceranno gli ecosistemi.

Nonostante i pareri della comunità scientifica, i governi e le aziende stanno rispondendo con colpevole lentezza. Mentre dobbiamo lavorare sodo per ridurre le emissioni, dobbiamo contemporaneamente cominciare comunque ad adattarci agli impatti del cambiamento climatico ormai in atto e crescenti.

Nel corso dell’intervento verranno affrontate l’origine del cambiamento climatico, le evidenze sperimentali sul tema, nonché un breve ma comprensivo riferimento agli scenari futuri dalla scala globale alla scala locale prendendo ad esempio la Liguria.