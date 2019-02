Il ClanDestino offre il bis di “Un tributo a Fabrizio De Andrè – Le sue canzoni e il suo pensiero”

Dopo il grande successo del 23 febbraio al Teatro delle Udienze di Finalborgo per il concerto de Il ClanDestino, che ha registrato il tutto esaurito portando tanta soddisfazione e gratitudine sia ai musicisti sia all’Associazione Baba Jaga, organizzatrice dell’evento, è stata fissata una nuova data per dare la possibilità di partecipare al concerto a chi è non è riuscito ad esserci. Sabato 2 marzo alle 21 si terrà dunque la replica di “Un tributo a Fabrizio De Andrè – Le sue canzoni e il suo pensiero”.

La musica e la poetica di Fabrizio De Andrè, nei suoi concerti, sapienti e accattivanti arrangiamenti di canzoni che hanno fatto la storia della musica cantautorale italiana, nello specifico genovese. Ogni brano è una storia, che descrive personaggi, luoghi, atmosfere, profumi e sensazioni. La Genova dei tempi passati, con il suo dialetto e i suoi modi di dire. Questo è lo spettacolo proposto da Il ClanDestino, band storica del panorama musicale ligure. I brani sono intervallati da aneddoti e brevi introduzioni dell’attore cantante Gil Vignati, che accompagna all’ascolto il pubblico in questa passeggiata tra “creuze” e “caruggi”.

La caratteristica del gruppo è quella di eseguire i brani rivivendoli senza attenersi strettamente ad una esecuzione tradizionale ma di farli assaporare al pubblico in una veste nuova, fresca, sempre attuale ma al tempo stesso rispettosa nei confronti dell’autore e delle sue opere.

Biglietto: 10 euro (acquistabile anche qui)