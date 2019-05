“Il circo della vita” – Spettacolo benefico di Quelli del Mercoledì

Sabato 18 maggio alle ore 21 al Teatro Ambra la Compagnia Teatrale Quelli del Mercoledì dell’associazione culturale Governo Ombra porta in scena lo spettacolo “Il circo della vita” con il patrocinio del Comune di Albenga. Presente dal 2003 la compagnia ha sempre puntato l’attenzione e l’impegno sul teatro come prevenzione al disagio giovanile e oltre. Il lavoro anche quest’anno si colloca in un progetto importante: l’arte teatrale come messaggio in favore di enti benefici quali Donare un Sorriso e Fondazione ANT, tutto affinché il teatro non sia fine a se stesso ma con intenti socioculturali.

La compagnia è composta da elementi che vanno dai dodici ai sessant’anni e sono perfettamente equilibrati nella loro convivenza settimanale, che comporta la progettazione, Loredana Icardo, Cinzia Ciocca, Laura Gabbarini, Monica Farina, Giacomo Campana e il nuovo acquisto, il dodicenne fantastico Dominique Aceto.

Gli artisti con partecipazione straordinaria invece sono professionisti, ognuno nelle proprie abilità. Il grande Paolo Morscio, musicista, Corinna Parodi, meravigliosa angelica voce giustamente pluripremiata, Celeste Fameli Mathieu, grande ballerina che ovunque ha avuto successo diretta da Attimo danza Lorella Brondo. Jessica Ular, artista a 360 gradi, si esibirà in momenti di danza particolare in collaborazione con Sfefano Oz, dalle abilità che sfiorano la magia.

La nuova promessa Barbara Bosio nel campo delle cantautrici segnalata da Vox Art nella persona di Davide Comentale, che presenterà il suo pezzo “Ci vuole tempo”, introdotta da un monologo sempre di sua creazione. Erika Baglio (Riva Dance Accademy) si esibirà in due emozionanti momenti danzati che appartengono alla vita.

La somma raccolta sarà soprattutto destinata per aiutare attraverso Donare un Sorriso una ragazzina di quindici anni che necessita di una strumentazione per comunicare, in quanto la sua malattia le permette solo di muovere gli occhi. In parte poi all’associazione ANT, sempre presente nel territorio riguardo alla prevenzione tumori.