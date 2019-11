Il circo al Bosco di Babbo Natale con Mister David and The Family Dem

Sabato 16 e domenica 17 novembre alle ore 15 e alle 17 si inaugura l’appuntamento con il circo al Bosco di Babbo Natale di Massimino con la compagnia Mister David and The Family Dem, che porterà in scena sotto al tendone bianco e rosso montato nel centro del paese il “Crazy Christmas Show”, uno spettacolo diretto da Mister David, che fa sognare, ridere ed emozionare un pubblico di tutte le età grazie a performance mozzafiato e divertenti.

Protagonista dello show è il vulcanico Mister David, il ring master, l’imbonitore, il filo conduttore dello spettacolo. La stampa lo definisce l’”Harry Houdini del circo”: in scena porta equilibrismo estremo ma anche illusionismo e giocoleria. Davide Demasi, in arte Mister David, solca i palchi e le piazze di tutto il mondo con performance che prevedono l’evasione da catene, camicie di forza e manette in equilibrio su monocicli di altezza superiore alla norma. Recordman di salti con la corda su monociclo, è spesso presente sugli schermi di televisioni italiane ed estere.

Campione del mondo di Street Magic e detentore di svariati Guinnes World Record ultimamente ha partecipato con successo a numerosi talent show in Ungheria, Bulgaria e Italia e a programmi televisivi di grande successo come “Detto Fatto” (Rai 2), “Tu Si que Vales” (Canale 5) e “Si può fare” (Rai 1) in veste di coach per vip. Ha inoltre effettuato una grande evasione davanti a 10mila persone in piazza Castello a Torino, appeso per i piedi ad una gru ad oltre 30 metri di altezza.

Al suo fianco Elena Timpanaro, acrobata aerea, performer ai tessuti esibitasi all’interno della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006. Lei è il lato seducente, aggraziato e femminile della compagnia. Brivido e fascino per lei son due facce di una stessa medaglia: l’aria è il suo mondo, l’altezza non la spaventa, al contrario, la stimola a creare esibizioni sempre più poetiche e mozzafiato.

Completa il cast il russo Oleg Murzintsev, meglio conosciuto come Murzik, nato nella lontanissima isola di Sakalin, di fronte al Giappone, resistendo ad inverni a 30 gradi sotto zero. Qui da bambino Oleg si gettava per gioco dal terzo piano del suo palazzo, sopra cumuli di neve di oltre 3 metri. Seguì poi i suoi genitori, entrambi ufficiali dell´Armata Rossa, in Tagikistan.

A 15 anni si allena per partecipare al Festival di Mosca ma il grande salto professionale lo compie riuscendo ad entrare nella più prestigiosa accademia del mondo, la Scuola del Circo di Mosca (su 300 aspiranti mediamente solo uno riesce ad accedervi). Dopo quattro anni di duro impegno Oleg ha portato a termine la propria formazione diplomandosi come giocoliere acrobata ma diventa anche clown musicale, imparando a suonare numerosi strumenti.

“Sono molto felice di portare il mio spettacolo al Bosco di Babbo Natale sia perché sarò in scena con tutta la mia famiglia, che è anche la mia compagnia, sia perché proprio a Massimino inauguro ufficialmente il nuovo tendone da circo che da gennaio ospiterà spettacoli in tutta Italia e magari anche all’estero – spiega Mister David, regista e direttore artistico dello show – Partire da qui, in un luogo meraviglioso, sotto un tendone nuovo di zecca e con uno spettacolo di cui curo la regia è motivo di grande soddisfazione”.

Dunque un appuntamento dedicato a tutta la famiglia da non perdere, per tornare bambini senza smettere mai di sognare!