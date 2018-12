Il chitarrista savonese Federico Briasco in concerto

Sabato 29 dicembre alle ore 17 alla Sala Convegni Palace di Spotorno avrà luogo il concerto del chitarrista savonese Federico Briasco, reduce dal successo ottenuto con il Concerto di Natale tenuto al Teatro Comunale di Arsoli (Roma). Il concerto è organizzato dall’Associazione Musicale Rossini in collaborazione con l’amministrazione comunale di Spotorno, che lo ha inserito nel calendario delle manifestazioni programmate per le festività natalizie e di fine anno.

Il programma dal titolo “Dalla Spagna al Sud America” comprende brani originali ed efficaci trascrizioni, attingendo sia dal repertorio classico sia da quello del flamenco con accattivanti ritmiche di Sevillana, Malagueña, Guajiras, Zapateado, Choro e Milonga.

L’emozione trasmessa da un accordo sulla chitarra è senza dubbio impagabile. Esso rappresenta il magico incontro tra il popolo latino e quello arabo che dal Nord Africa, attraverso canti e balli, ha portato a noi le tipiche melodie del flamenco spagnolo.

Federico Briasco si è diplomato con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova sotto la guida del padre Pino Briasco (Chitarra d’Oro 2008); in seguito si è perfezionato con il Maestro Guillermo Fierens (allievo prediletto del grande Andres Segovia). Nel 1992 è stato selezionato dal Conservatorio “Niccolò Paganini” per svolgere una tournèe in Algeria quale rappresentante dell’Italia in occasione delle “Manifestazioni del Mediterraneo”. Ha ottenuto il primo premio a numerosi concorsi nazionali ed internazionali , tra i quali spiccano il “Pasquale Taraffo” di Genova (1988) ed il noto Concorso Internazionale “Michele Pittaluga” di Alessandria (1994).

Tiene regolarmente attività concertistica sia in qualità di solista sia in formazioni da camera. Si esibisce in particolare con il Trio Arcadia (Flauto: Salvatore Scarlata, Violino: Massimiliano Patetta e Chitarra), con la moglie (duo LYLIUM), il mezzosoprano Giulietta Gentile, e con il Maestro Alberto Montano (duo di chitarre DODICISUONI), con il quale propone un repertorio più moderno che spazia dal jazz al flamenco ed ha inciso 7 CD. Collabora attivamente con diverse associazioni musicali e culturali, in particolare con l’ Associazione “Amici nuovo Carlo Felice” e l’associazione “Amici di Paganini”.

Nel settembre dell’anno 2000 ha compiuto una tournée in Borgogna (Francia), durante la quale si è esibito alla prestigiosa “Sala della Chouette” di Digione, conseguendo ampio consenso di critica e pubblico. Nel gennaio 2002 ha inaugurato la stagione di musica da camera del Teatro della città di Nizza (Francia). Nel 2001 ha inciso in qualità di solista un CD per la casa discografica Musicaurea. Nel 2004 il Casinò di Sanremo ha sponsorizzato, per la casa discografica “Philarmonia” di Genova, un secondo CD registrato dal vivo in occasione di un concerto tenuto presso il Teatro del Casinò stesso.

Nel 2008 ha compiuto una tournèe negli Stati Uniti esibendosi nel Maryland ed in Virginia.

Dal 1992 è Docente di chitarra classica presso l’”Istituto comprensivo Varazze – Celle ”(SV).

Nel febbraio 2003, sulla rivista internazionale Guitar Club, il maestro Maurizio Colonna gli ha dedicato un articolo che riporta il seguente commento: “Il ligure Federico Briasco è uno dei migliori rappresentanti italiani”. Il maestro Alirio Diaz, in occasione di un suo concerto, ha scritto di lui: “È ormai padrone di un grande futuro artistico”.