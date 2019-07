Il chitarrista di Ligabue Max Cottafavi in un tributo al rocker a Varazze

Sabato 20 luglio alle ore 21:30 al Marina Summer Fest di Marina di Varazze Max Cottafavi, storico chitarrista di Luciano Ligabue, si esibirà in un tributo al rocker di Correggio. Chitarrista, arrangiatore, produttore, autore per Francesco Renga, Francesco Baccini, Irene Grandi, Freak Antoni, Clandestino, Notte delle Chitarre, Megajam Five, Souldrivers, Max Cottafavi è soprattutto noto per essere lo storico chitarrista di Ligabue fin dal 1989.

Protagonisti della serata i grandi successi del “Liga” che Cottafavi ha accompagnato non più tardi dello scorso giugno nelle tappe del tour, tra cui i megaconcerti di Milano allo Stadio San Siro. Insieme a lui saranno sul palco Elisa Minari al basso, Gianluca Amici alla chitarra acustica, Alberto Pavesi alla batteria e Alberto Ravasi alla chitarra.

Il concerto sarà l’occasione per dedicare un pensiero speciale a Liliana Molin Pradel, fino al 2018 responsabile marketing e commerciale di Marina di Varazze, cui sarà intitolato una porzione di molo di Marina, cerimonia che si terrà alle 18:30.