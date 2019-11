Il blogger Fabio Balocco presenta “Per gioco. Voci e numeri del gioco d’azzardo”

“Gratta e Vinci”, lotterie, “Superenalotto”, scommesse sportive, “Lotto”, macchinette, gioco online, ippica, bingo… I numeri del gioco d’azzardo sono impressionanti e sempre più in crescita: più di 100 miliardi € all’anno (come quattro finanziarie, più di quanto speso per sanità o istruzione) e una spesa pro capite di circa 2.200 €, circa 200 € al mese (per ogni cittadino, giocatore e non).

A Savona si spendono ogni anno 70 milioni in gioco, di cui 9 vanno allo Stato, ed è una delle città in cui tale dato pro capite è sceso grazie al provvedimento che ha imposto (non senza resistenze) la limitazione degli orari delle slot machine.

Per gioco, per il demone del gioco, tanti si sono impoveriti, hanno perso tutto i loro beni, il lavoro, la famiglia, la vita. Dall’altra parte c’è chi se ne avvantaggia e trae un guadagno dalla disgrazia di un numero ampio di cittadini (17 milioni di giocatori). Lo Stato e i Comuni hanno per lungo tempo considerato il gioco d’azzardo come un disvalore, un’attività eticamente sconveniente ed esecrabile, fino al momento in cui si è trasformato in una risorsa economica da non sottovalutare e in qualche modo da incentivare o perlomeno non sanzionare nel modo opportuno.

Venerdì 8 novembre alle ore 18 alla Libreria Ubik lo scrittore e blogger de Il Fatto Quotidiano Fabio Balocco parlerà di tutto questo presentando il suo libro “Per gioco. Voci e numeri del gioco d’azzardo” (Neos Edizioni), che mette a confronto i dati del gioco d’azzardo nel nostro Paese e le voci di chi ne è rimasto invischiato. Introduce Franco Zunino, presidente provinciale ARCI Savona.

Il volume ripercorre la storia del gioco d’azzardo in Italia e mette in luce la responsabilità della mano pubblica nel suo diffondersi nel nostro tempo in cui è facilissimo accedervi, anche attraverso le piattaforme online. Soprattutto mette in evidenza quanto costino alla comunità gli introiti derivanti dal gioco: dietro questa partita economica c’è lo straziante disastro sociale che esso causa ed emerge dalle drammatiche interviste di queste pagine.