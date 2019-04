“Il bel san Giovanni e la Commedia” – Giannino Balbis legge Dante

La Fondazione Oddi e il Museo Diocesano dedicano sabato 27 aprile alle ore 17:30 un’eccezionale lettura dantesca. Eccezionale data la prestigiosissima location (il Battistero paleocristiano), eccezionale per il prestigio del relatore (il professor Giannino Balbis), eccezionale perché il relatore avrà come oggetto non una semplice lettura dalla Commedia ma la Commedia, appunto, sarà un punto di partenza per la costruzione di inattesi legami tra i Battisteri (Albenga, Firenze e l’Umanità intera).

La chitarra di Andrea Montanaro farà da cornice alle parole del Professore, trovando in J.S. Bach i giusti toni per sottolineare la narrazione.

Orgogliosamente (e come dar loro torto) l’avvocato Alessandro Colonna, presidente della Fondazione Oddi e promotore dell’iniziativa, insieme a don Mauro Marchiano, direttore del Museo Diocesano, affermano: “La collaborazione tra la fondazione e il Museo Diocesano è iniziata quest’estate, in occasione di ‘Note di Notte’, e da allora si sono susseguiti alcuni progetti volti a valorizzare, ognuno con le proprie peculiarità, il turismo culturale nella nostra città. Questo evento fa parte di un cammino che si è deciso di intraprendere insieme per creare sinergia fra le varie realtà museali ed è una tappa importante, preludio ad altre che verranno”.

Biglietto d’ingresso: 6 €