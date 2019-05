Il Barone Rampante in scena con “Il piccolo principe”

Il laboratorio teatrale under 14 della Compagnia del Barone Rampante presenta “Il piccolo principe” (“Le petit prince”), saggio di fine anno dal racconto di Antoine de Saint-Exupéry, sabato 4 maggio alle ore 18:30 al Teatro Comunale “Vittorio Gassman”.

Come accade sempre al Barone Rampante gli spettacoli nascono, come un abito per un giorno di festa, confezionati su misura per i ragazzi. Quando ero piccola e trascorrevo le giornate a Verezzi, tra bambini ci contavano e decidevamo la fiaba da mettere in scena e se mancavano dei ruoli per qualcuno ci inventavamo sorelle, fratelli, servi, farfalle, nonnine, guardie, puzzole …perché tutti dovevano avere la loro parte e se non ci avevano pensato Perrault, Andresen o i fratelli Grimm era solo per il fatto che non ci conoscevano.

Per questo abbiamo capito che un solo Piccolo Principe non sarebbe bastato quando di fronte ci siamo trovate Gretel, Martina, Arianna, Beatrice e Margherita…perché tutte lo erano e quindi lo dovevano essere.

Lo stesso è stato per la scelta di un testo che doveva presupporre necessariamente la presenza di un gruppo eterogeneo per età e per la distribuzione di tutti i ruoli: ognuno quindi ha deciso, con le sue buone e segrete ragioni, chi giocare ad essere. “Grandi” e piccini, tutti coinvolti in un unico gioco in cui ci si passano delle palle che diventano di volta in volta qualcosa di diverso a seconda degli occhi di chi le guarda. Ora si trasformano in pianeti, ora in troni, quaderni, tavolini, specchi, luci, cuscini…e se in realtà sono solo delle sfere non ha importanza, perché comunque l’essenziale è invisibile agli occhi.