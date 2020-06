Igor Chierici racconta “La leggenda del pianista sull’oceano” al Festival di Borgio Verezzi

“Avevo diciassette anni quando ci salì là sopra, sul Virginian”. Così Max, il narratore di tutta la storia, fa iniziare il sogno che il 5 agosto porterà tutto il pubblico del 54esimo Festival Teatrale di Borgio Verezzi a bordo del piroscafo che ha ospitato il più grande pianista di tutti i tempi: Denny Boodman T.D. Lemon Novecento.

Max è un trombettista ed è il migliore amico di Novecento e dopo anni, ricevuta una lettera con scritto che la nave, presto, sarà fatta esplodere, ritorna a bordo per l’ultima volta per incontrare il suo più grande amico che da quella nave, su cui è nato, non è mai sceso.

Ma il più grande pianista che abbia mai suonato sull’oceano il mondo vero l’ha girato al punto di incuriosire Jelly Roll Morton, l’inventore del jazz, che su quel transatlantico andrà per sfidarlo Novecento…

Dopo l’interruzione dello scorso anno dovuta al maltempo, Igor Chierici ripropone dunque in scena il suo adattamento dell’appassionante romanzo di Alessandro Baricco, per la regia di Luca Cicolella e con le musiche suonate dal vivo da Massimiliano Rolff (contrabbasso), Lauretta Galeno (voce), Mario Martini (tromba) e Marco Vecchio (piano). Lo stesso Chierici sarà in scena insieme a Luca Cicolella anche il 6 agosto, sempre sul palco del festival, con il grande classico in versione drammaturgica dell’“Ulisse” dall'”Odissea” di Omero, in collaborazione con il Festival di Cervo.