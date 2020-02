Ian Siegal unplugged at Raindogs House

Eccellente cantante, ottimo chitarrista e compositore originale, Ian Siegal Berry è unanimemente considerato uno dei migliori bluesman inglesi di tutti i tempi. Musicalmente si forma giovanissimo ascoltando Muddy Waters, Robert Johnson e Robert Cray.

La sua attitudine si è incarnata dopo migliaia di show a fianco dei Bill Wyman’s Rhythm Kings, del Lee Sankey Group e di tutte le band di spicco del nuovo british blues. Va annoverato tra nomi quali Tom Waits, Bruce Springsteen, Dr. John, Eric Clapton, John Mayall, Page e Plant o Van Morrison. Ha portato la sua musica in oltre 50 Paesi ed ha vinto due UK Blues.

Premi, dieci British Blues Awards, quattro European Blues Awards, due Mojo Blues Albums of the Year, per non parlare dei tre US Blues Music Awards nomination, un evento senza precedenti per un non americano. Questo è quello che è successo solo negli ultimi dieci anni.

Ingresso: 12 € con tessera ARCI