I Vocalisti in un concerto di beneficenza per AFMA Ponente Savonese

Sabato 15 febbraio alle ore 16 all’Auditorium Santa Caterina in Finalborgo I Vocalisti si esibiranno in un concerto di beneficenza con programma di musica classica, gospel e contemporanea a favore dell’AFMA Associazione Famiglie Malati Alzheimer del Ponente Savonese.

Il coro diretto dal soprano Gaudia Geijsen sarà lieto di offrire il suo contributo vocale per l’associazione che tanto si adopera per sostenere familiari e malati di Alzheimer, con la speranza di poter concorrere con i proventi raccolti al miglioramento dell’attività di volontariato e allietare al tempo stesso con la musica corale tutti i presenti.

AFMA Ponente Savonese é stata creata nel 2011 con finalità di solidarietà sociale ed è un punto di riferimento per familiari e malati di Alzheimer. È una rete di sostegno e supporto emotivo in sinergia con le istituzioni sociali e mediche presenti sul territorio. Organizza iniziative informative per conoscere la malattia e attività di comunicazione allo scopo di sensibilizzare e sviluppare consapevolezza e solidarietà nell’opinione pubblica.