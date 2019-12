“I viaggi fantastici di Sergej Olinsky” con l’illustratore Sergio Olivotti

Non solo disegni ma anche storie e canzoni nella presentazione teatralizzata di Sergio Olivotti, autore e illustratore di libri per l’infanzia, che vestirà per l’occasione i panni del suo alter ego Sergej Olinsky, comandante in capo della VII missione interplanetaria russa su Marte.

L’incontro “I viaggi fantastici di Sergej Olinsky” è pensato per bambini dai 6 anni di età e porterà il pubblico in un mondo fantastico fatto di personaggi buffi e bizzarri, racconti onirici e performance live di disegno, creazione di pupazzi, collage e canzoni.

Il noto illustratore ligure guiderà i bambini in un mondo di aneddoti ed episodi tratti dai suoi libri “Lo Zoablatore” (storia dell’invenzione della macchina per parlare agli animali), “La Seconda Arca” (il bestiario mitologico della – perduta – seconda arca del Diluvio Universale), “Mi sento tanto solo” (storia surreale di un omino solitario), “Il Barone di Münchhausen” e “Il secondo lavoro di Babbo Natale”.