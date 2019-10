La stagione musicale non è ancora terminata e ottobre sarà un mese ricco di appuntamenti per I Trilli. Venerdì 4 ottobre il gruppo folk dialettale sarà in concerto acustico alla Società di Mutuo Soccorso “Fratellanza Segnese” di Segno, frazione di Vado Ligure.

La serata si svolgerà al coperto. Possibilità di cena con prenotazione ai numeri di telefono 019888000 oppure 3395455282 (Mirella). Solo spettacolo musicale: 10 €.