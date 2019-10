I “trafficanti di sogni” chiudono “Ottobre De André” all’Ambra

Sabato 26 ottobre alle ore 17 al Teatro Ambra di Albenga chiude “Ottobre De André”, manifestazione ideata dai Fieui di Caruggi e organizzata con la collaborazione del Comune con uno scopo benefico, a sostegno della Comunità San Benedetto al Porto di don Andrea Gallo, cui verranno devolute per intero le offerte ricevute.

L’appuntamento finale ha come protagonisti due miti della storia musicale italiana: Mal dei Primitives e Mauro Pagani. Il primo, che ha fatto sognare negli anni ’70 migliaia di adolescenti, regalerà al pubblico alcuni suoi intramontabili successi come “Pensiero d’amore” o “Furia cavallo del West, il secondo parlerà della lunga amicizia e collaborazione con De André, con il quale compose canzoni come “Creuza de ma” e “Don Raffaè”.

Entrambi saranno accolti da Dori Ghezzi e Antonio Ricci, che apriranno agli ospiti le porte della cantina dei Fieui, ricostruita sul palco del teatro. Con loro una serie di ospiti che sicuramente sapranno emozionare i presenti con i loro racconti, le loro testimonianze e i loro sogni: da Duccio Forzano, regista televisivo nell’inconsueta veste di cantante, a Roberta Bellesini, moglie dell’indimenticabile Giorgio Faletti.

Una parte del pomeriggio sarà ovviamente dedicata alle canzoni di Faber grazie alla voce di Danila Satragno, sua corista nel tour “Le Nuvole”, Robin Manzini, compagno di vita di Luvi, figlia di De André e Dori Ghezzi, e Michele Maisano, che oltre a cantare racconterà aneddoti preziosi sulla sua amicizia con l’autore di “Bocca di rosa”. Franco Fasano condurrà il pomeriggio con l’aiuto di Claudio Miceli al sax e Mauro Vero alla chitarra.