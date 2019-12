I Tony Washington Gospel Singers in concerto a Finalborgo

Con il patrocinio del Comune di Finale Ligure domenica 29 dicembre alle ore 21 alla Basilica San Biagio ci sarà sarà una grande serata con i sette elementi musicali Tony Washington Gospel Singers.

Tony Washington ha dato vita ad uno stile che sta vivendo negli Stati Uniti una diffusione sempre più endemica, riconducibile ad un’idea di gospel & rhythm svincolata dagli stereotipi classici della musica di testimonianza e culto della cultura afroamericana. Sintesi tra gli inni sacri della tradizione bianca e la matrice ritmica della musica nera dell’Africa, questo stile è attualmente una delle espressioni artistiche più originali e creative del Sud degli USA.

Si tratta di un movimento vivissimo, in continua evoluzione e contaminato dalle tendenze più recenti della black music (dall’r’n’b al rap), in cui si inseriscono in questa linea di rinnovamento con un repertorio in versione rhythm, rinvigorito da una base funky aggressiva e coinvolgente.

Il gospel di Tony Washington, cantante dalla voce che fa innamorare, si distingue nettamente da quello tradizionale di molti artisti del Nord degli States: il suo ardore musicale è così contagioso da trascinare qualsiasi astante, cultore o curioso ad una spontanea partecipazione, basata esclusivamente sull’amore, la gioia e l’irrefrenabile voglia di liberare il proprio corpo e lo spirito in una danza collettiva.

Tony Washington proviene da Charleston, South Carolina, città in cui ha sede la chiesa battista The Abundant Life Tabernacle, dov’è voce solista del coro. Arriva per la prima volta in Europa partecipando con grande successo al rinomato festival “Lugano Blues To Bop” (Svizzera) e successivamente in Germania, Francia e Italia, dove si esibiscono in importanti manifestazioni.

Nel nostro Paese è accolto con grande entusiasmo, ogni concerto è affollato da schiere di appassionati che regalano a questo scatenato cantante calore ed ammirazione. Un concerto che restituisce al meglio il clima vibrante della religiosità nera con momenti trascinanti quando Mildred Daniels e Tony Washington, già magnetico leader sul palco, scende fra il pubblico a cantare. La musica che James Brown avrebbe eseguito se non avesse abbandonato in gioventù la congregazione religiosa in cui cantava: chi non lo ricorda nei panni dell’illuminato pastore in “The Blues Brothers”?.