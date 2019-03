“I templari, un viaggio nel tempo” – Conferenza di Mario Cennamo

Domenica 24 marzo alle 17:30 presso la Libreria del Conte di via Roma si terrà la conferenza “I templari, un viaggio nel tempo” a cura di Mario Cennamo, con brevi cenni, poco dottorali ma aneddotici, sulla storia dell’Ordine Templare, sulla sua origine e la fine drammatica e su molte delle domande che a tutt’oggi si pongono gli storici, specialisti e curiosi, sul perché un fatto, di per sé consueto nella chiesa medievale, (l’apertura o la chiusura di ordini monastici) sia sopravvissuto così a lungo nella discussione e nell’immaginario.

Le risposte potranno essere per alcuni versi sorprendenti, per altri assai attuali, e riguardano l’eterno conflitto esistente tra dimensione spirituale e dimensione secolare della Chiesa. Ci sarà spazio anche per qualche elemento misterico (come le sorti del Sacro Graal) e alcuni aspetti poco o per nulla noti ai più. Sarà dato spazio anche ad aspetti più soggettivi dell’emozionante esperienza diretta vissuta con i sopralluoghi sulle vestigia templari visitate in Italia, Francia e Inghilterra, anche con l’ausilio di proiezione di immagini.

Mario Cennamo, 53 anni, di professione medico urologo, coltiva da sempre una passione viscerale per la storia medievale. Questi i suoi ultimi libri pubblicati: il saggio “Templari in Italia” con Frilli Editore; il saggio “Pirati turchi e barbareschi in Italia” con Frilli Editore; il giallo “Aufheben, un Torquemada ad Albenga” con Frilli Editore. Recentemente ha partecipato con due interventi ai lavori della settimana di studi sull’alto medioevo del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo sul tema “Il gioco nell’alto medioevo”. Su YouTube è disponibile in versione integrale la conferenza “La medicina al tempo dei Templari”, tenuta nel corso di incontri “MerColondì” a Bologna.