“I suoni e le contaminazioni” – Simona Briozzo Trio in concerto

La musica come potente strumento di comunicazione e linguaggio universale fatto di sperimentazioni, contaminazioni, incontri tra Paesi. Domenica 18 agosto alle ore 21:30 nella splendida location di piazza Rosa dei Venti, sul lungomare cittadino, Simona Briozzo ci accompagnerà in questo viaggio musicale.

Accompagnata da Marco Cravero alla chitarra e Loris Stefanuto alle percussioni, Briozzo attraverserà i diversi generi, dal jazz al pop al blues, per ribadire che la musica è un linguaggio universale in grado di dialogare e far dialogare culture diverse, magari distanti tra loro, ma sempre unite da un’arte che rappresenta in ogni caso la possibilità di incontro.

Numerosissime le partecipazioni a manifestazioni che l’hanno vista protagonista in svariate formazioni strumentali, tra cui l’Orchestra Sinfonica di Savona nelle produzioni dei “Requiem” di Mozart e Fauré, sotto la guida del direttore Filippo Maria Bressan e del direttore di coro Paolo Venturino, con il quale perfeziona stile e tecnica vocale. Molteplici le collaborazioni con diversi gruppi musicali e formazioni jazzistiche quali il Dino Cerruti Trio, Riccardo Zegna e Simone Monnanni, il chitarrista Paolo Ballardini, i pianisti Fabrizio Trullu, Loris Tarantino, Ernesto Noce, il chitarrista Marco Cravero.