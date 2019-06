I Subsonica in concerto al Dreams Festival a Loano

Sabato 10 agosto il Dreams Festival si sposterà in piazza Italia, nel quale verrà allestito il palco per l’attesissimo concerto dei Subsonica.

La band è reduce da un entusiasmante tour che ha fatto ballare ed emozionare il pubblico dei più importanti palazzetti italiani: Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio erano accompagnati da una scenografia mai vista prima in Italia, composta da cinque piattaforme in movimento a simboleggiare le anime di una vera band.

Quest’estate saranno a Loano con il loro “8 Tour” che accompagna l’uscita del loro ultimo album.

Vendita e prevendita biglietti per gli spettacoli di musica, cabaret, danza, teatro sul circuito Ticket One (on-line su ticketone.it ed in tutti i punti vendita affiliati) e a Loano presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi.