I Solisti del Maggio Musicale Fiorentino in concerto a Sassello

Giunge all’ottava edizione la Stagione Musicale di Sassello, rassegna a cura del Comitato per il Settembre Musicale di Sassello: si inizia sabato 8 agosto alle ore 21 presso la Chiesa San Giovanni Battista con il concerto dei Solisti del Maggio Musicale Fiorentino, gruppo composto da Marco Salvatori all’oboe, Riccardo Crocilla al clarinetto, Alberto Simonelli al corno, Alejandra Rojas al fagotto e Marco Vincenzi al pianoforte.

Marco Salvatori ha studiato con Augusto Loppi e si è diplomato nel 1989 presso il Conservatorio S. Cecilia di Roma, perfezionandosi alla Scuola di Musica di Fiesole. Ha collezionato collaborazioni prestigiose tra cui l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Molto intensa è anche la sua attività solistica che lo ha portato su prestigiosi palcoscenici italiani ed europei tra i quali il Musikverein di Vienna e la Alte Oper di Francoforte con Zubin Mehta sul podio. Nel 1999 ha vinto il Concorso di Primo Oboe nell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova e qualche mese più tardi quello per il medesimo ruolo, che tuttora ricopre, nell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.

Riccardo Crocilla si diploma col massimo dei voti e la lode al Conservatorio di Genova, per poi perfezionarsi con G. Garbarino e T. Friedli. Ricopre il ruolo di Primo Clarinetto nelle Orchestre di Cagliari, Genova, Trieste e Losanna. Dal 1996 è Primo Clarinetto dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, con la quale ha suonato sotto la direzione delle più prestigiose bacchette internazionali. La sua carriera è caratterizzata da collaborazioni importanti con l’Orchestra della RAI, l’Orchestra di Padova e del Veneto, la Filarmonica del Teatro alla Scala.

Alberto Simonelli si è diplomato nel 1985 in corno col massimo dei voti e la lode presso l’Istituto pareggiato di Livorno. In seguito si è perfezionato con grandi maestri quali: G. Narboteu, H. Pizka e D. Clavenger. Nel 1988 è risultato vincitore del Concorso per Terzo Corno nell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, posto che ricopre tuttora e che gli ha permesso di suonare con grandissimi direttori quali Zubin Mehta, Carlo Maria Giulini, Riccardo Muti, Myung-Whun Chung. Contemporaneamente al lavoro in orchestra svolge un’intensa attività concertistica con formazioni da camera varie e in veste di solista, ruolo che ha ricoperto anche con i Solisti Veneti.

Alejandra Rojas è nata a Caracas, Venezuela, dove ha preso parte al famoso programma educativo musicale “El Sistema”. Ha proseguito gli studi in Spagna con Stefano Canuti al Conservatorio di Aragón e in Gran Bretagna al Royal Northern College of Music di Manchester, conseguendo l’International Artist Diploma nel 2014. Come solista ha tenuto concerti con Manchester Camerata, Musica Vitae Chamber Orchestra, Wirral Symphony Orchestra e con RNCM Chamber Orchestra. Essendo artista collaboratrice Püchner dal 2015, Alejandra ha suonato Tokyo Double Reed Society Convention, al Festival internazionale di fagotto a Rio de Janeiro e al Double Reed Festival a Fiesole, svolgendo masterclass al Conservatorio di Gran Canarias e alla Jerusalem Academy of Music and Dance.

Marco Vincenzi, genovese, si è diplomato in pianoforte col massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio della sua città, vincendo il premio per il miglior diploma dell’anno. Ha ottenuto al Conservatorio Superiore di Ginevra il Prix de Virtuosité nel 1986; nello stesso anno si è diplomato in composizione e laureato in lettere moderne col massimo dei voti e la lode. Distintosi in numerosi concorsi, ha vinto quelli internazionali di Stresa e della Sommerakademie del Mozarteum di Salisburgo. Svolge attività solistica nei principali centri italiani e esteri. È collaboratore di importanti volumi e riviste musicali, è titolare di pianoforte principale presso il Conservatorio di Genova.