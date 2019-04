“I ragazzi della via Paal” in scena al Teatro Gassman

Sabato 13 aprile alle ore 21 al Teatro “Vittorio Gassman” la Compagnia del Barone Rampante presenta “I ragazzi della Via Paal”, tratto dal celebre romanzo di Ferenc Molnár.

Mettere in scena quella che per molti osservatori è una vera e propria epopea giovanile non era semplice ma quando si ha a disposizione la forza dell’immaginazione e l’energia potente dei ragazzi del Barone Rampante, l’autenticità e la proiezione in quel mondo diventano immediate. “La via Pal” è la storia dei nostri stessi ragazzi che sempre di più si sono immedesimati in questi loro “compagni” di quasi un secolo fa. Hanno fatto diventare il palcoscenico il campo stesso della via Pal, cioè il luogo deputato e prescelto dove si può scatenare l’immaginazione.

Così lo spettacolo ha inizio con un gruppetto di ragazzi dei nostri giorni che si imbatte per caso, come all’interno di un buco spaziotemporale, in quei ragazzi di allora, i quali si trovano come in un fermo immagine o in una fotografia, e basterà una folata di vento buono a liberarli da quell’immobilità. Di conseguenza i ragazzi di adesso potranno rivivere quest’avventura potente insieme ai loro compagni antichi.

Il centro della storia si vive senz’altro tra le trincee della via Pal ma gli ambienti nel libro variano velocissimamente: dalla scuola alla strada, dal giardino dell’Orto botanico, campo di azione delle Camicie rosse, ai muri di cinta, alberi ecc. Per questo motivo, assieme alla scenografa Anna Varaldo, il regista ha optato per un insieme di parallelepipedi praticabili che modificano in pochi istanti gli ambienti necessari a raccontare. Diventano banchi, trincee, muri, in un batter d’occhio. Sono vecchie casse, tutto quello che i ragazzi hanno a disposizione. Durante le prove la presenza di questi oggetti da costruzione (quasi degli enormi Lego) è stata di stimolo all’immaginazione per gli attori e le attrici.

E le ragazze che cosa c’entrano? Ci si chiederà. Se nel romanzo questa è una storia molto maschile, in cui la parte femminile finisce per diventare secondaria, (le figure di una madre o di una sorella), nello spettacolo teatrale ragazze e ragazzi rappresentano le parti contrapposte e conflittuali in campo: le Camicie Rosse sono femmine, che si trasformano in selvagge pericolose come pantere, i ragazzi della via Paal sono tutti maschi che s’inventano gradi come dei giovani soldatini giocherelloni. Il loro conflitto nasce quindi anche da un diverso modo di sentire. La musica ha una parte rilevante nello spettacolo: ciascun gruppo ha i propri inni e le proprie canzoni, le proprie danze propiziatorie. Come in uno splendido grande gioco, che è questa scatola magica chiamato teatro.

Ingresso: intero 15 € ! ridotto 12 € (under10, over65, soci Barone Rampante)

Tutti i biglietti saranno acquistabili presso il teatro il giorno stesso dello spettacolo a partire dalle ore 20 in poi.