I prodotti tipici di Liguria, Lombardia e Piemonte alla Fiera del Vino di Molino Nuovo

Un tour di sapori tipici con i produttori della Val Merula, della Liguria, del Piemonte e della Lombardia è la formula consolidata della Fiera del Vino di Molino Nuovo ad Andora, che si terrà domenica 8 dicembre dalle 9 alle 18. La mostra mercato organizzata dal Comune e dalla Cooperativa Ortofrutticola Andorese propone un percorso di degustazione e vendita animato da ben quindici cantine di Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, una ricca la selezione di olio extravergine d’oliva locale, prodotti sott’olio e salumi liguri, miele, fiori, stelle di Natale, piante e ornamentali.

In evidenza anche presidi Slow Food: i formaggi fatti con il latte di pecora Brigasca, il carciofo di Perinaldo e il fagiolo di Conio. Ci sarà uno spazio anche per la Cipolla Belendina, da poco entrata a far parte ufficialmente dei presidi Slow Food: la si potrà gustare nella sua “forma invernale”, ovvero come marmellata e composta. Come sempre ampio spazio ai prodotti orticoli a chilometro zero della Val Merula.

Visto il successo ottenuto nella passata edizione sarà nuovamente presente il laboratorio di degustazione gratuita della Bagna Caoda con verdure fresche, proposta dalla Condotta Slow Food di Fossano e il laboratorio di intreccio di cestini a cura di Giuseppe Cavanenghi. In collaborazione con la FISAR sarà assegnato il 20esimo Premio DegustAndora, riservato alle cantine partecipanti alla fiera. Tra quelle liguri segnaliamo la presenza della rete di imprese Vite in Riviera, che sul territorio ricopre un ruolo fondamentale per la promozione e lo sviluppo della viticoltura e della tradizione locale.

Immancabile la tenda degli Alpini, che propongono la classica e golosa accoppiata delle castagne e del Vin Brulè. Lo spazio street food propone il fritto misto di pesce della Cooperativa Pescatori di Capo Mele, le frittelle di mele della Pro Loco di Andora e altre golosità tutte da scoprire.

La Fiera del Vino offre anche occasioni di divertimento per i più piccoli quali il “battesimo della sella” e la fattoria didattica di Cavallo George. Non mancheranno i banchi dedicati ai lavoretti a tema natalizio, realizzati dagli alunni delle scuole di Molino Nuovo. L’area dell’artigianato artistico prende sempre più forma e colore con bellissime decorazioni che saranno presenti sotto i portici del viale principale.

Per raggiungere la fiera potete usufruire del trenino turistico che realizzerà il suo itinerario nel corso della giornata, che collega il centro di Andora con località Molino Nuovo, facilmente raggiungibile dall’uscita del casello dell’autostrada.