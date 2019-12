“I presepi dei ceramisti” in mostra alla Fornace Alba Docilia

Dicembre è tempo di presepi. Anche quest’anno non avrebbe potuto esserci scelta differente alla Fornace Alba Docilia in via Stefano Grosso, nel centro storico di Albissola Marina, che già ospita un’esposizione permanente di Macachi, le tradizionali statuine albisolesi. Da venerdì 6 dicembre (inaugurazione alle ore 18) a domenica 12 gennaio protagonisti sono i ceramisti del territorio, ognuno chiamato a dare la propria interpretazione del tema della Natività.

Alla mostra “I presepi dei ceramisti”, curata dall’associazione Macachi Lab, aderisce una ventina di artisti e artigiani. Le loro opere si fondano sulle sensibilità personali, fuori dagli schemi dei Macachi, statuine che nascono da uno stampo, sono rifinite a mano e dopo una sola cottura dipinte a freddo con colori ricavati dalle “terre”. Uno spazio particolare è dedicato ad un tradizionale presepe ligure allestito da Luciana Scarone (che espone anche la rielaborazione della fornace di monte Moro, sulla strada di Cadibona) e alle interpretazioni della Figurinaia a Pozzo Garitta, realizzate da partecipanti al corso presepi della Scuola Comunale di Ceramica di Albisola Superiore a settembre durante “Master Ceramist”, iniziativa di The Old School e ‘U Vascellu.

Ma neppure quest’anno i Macachi faranno da comprimari. A parte la mostra permanente è il libro “Il nostro presepe – Macachi e dintorni” ad avere un ruolo di primo piano in vista del Natale. Un anno di lavoro, 200 pagine, oltre 90 persone coinvolte come autori, edito da De Ferrari di Genova, il libro è nato all’interno dei corsi UniTre albisolesi. Negli undici capitoli c’è la storia dei Macachi, in particolare quella del presepe e delle figurinaie che sono state e sono ancora le artefici di questa tradizione da oltre 200 anni.

Un capitolo è dedicato ai personaggi, dai protagonisti della Natività a Gelindo e Gelinda, ai Re Magi, un altro agli allestimenti nelle case, un altro ancora a quello che c’è da vedere in chiese e musei nel periodo natalizio, un altro infine è riservato alle emozioni e alle sensazioni davanti al presepe.

Sabato 14 dicembre alle ore 17 si parlerà del libro all’interno della Festa del Presepe, che prevede tra l’altro l’esibizione del gruppo Inuetta, in cui saranno recitate poesie in dialetto e letti brani tratti dal libro. Le presentazioni saranno tantissime nel mese di dicembre: dopo l’inaugurazione della mostra in Fornace venerdì 6 dicembre appuntamenti nel centro storico di Albisola Superiore sabato 7 dicembre e alla Fiera di Natale, mercatino in piazza del Comune, ad Albissola Marina domenica 8 dicembre.