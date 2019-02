I “Pini di Roma” di Respighi per un pianoforte a quattro mani e uno storico dell’arte

L’Associazione Mozart Savona propone per la stagione de “I Pomeriggi della Mozart” un concerto d’eccezione con due pianiste e uno storico dell’arte. Si tratta del recital “Roma, Parigi, New York: le capitali dell’arte” con Fiorenza Bucciarelli e Silvia Gianuzzi (pianoforte a quattro mani) e Ermanno Luzzani (storico dell’arte), che andrà in scena venerdì 8 febbraio alle ore 17:30 presso il Casino di Lettura di via Paleocapa 4 a Savona.

Durante lo spettacolo saranno eseguite l’opera “Pini di Roma” di Ottorino Respighi e due popolari pagine di George Gershwin (“Rhapsody in blue” e “An American in Paris”), commentate da immagini d’arte.

L’ingresso al concerto è libero ma i posti sono limitati. Le prenotazioni si ricevono all’indirizzo e-mail mozartsavona@virgilio.it.