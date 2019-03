“I piccin in ti caruggi” – Il Carnevale dei Piccoli di Albissola Marina

Anche quest’anno i bambini di Albissola Marina potranno godere di un pomeriggio tutto dedicato a loro e alla loro fantasia: arriva infatti “I piccin in ti caruggi”, il tradizionale carnevale albissolese dedicato ai più piccini. L’appuntamento è per Martedì Grasso, che quest’anno è il 5 marzo, a partire dalle ore 15 in piazza del Popolo. Alle ore 15:30 ritrovo per i bimbi del Nido, dell’Asilo Infantile, della Scuola dell’infanzia, davanti all’Asilo Infantile e corteo insieme fino in piazza del Popolo, giochi e danze animate. Alle 16 ritrovo per i bambini grandi davanti al cancello della Scuola Primaria, corteo fino a piazza Leuti e gioco “La palude delle ossa”.

Ad attenderli nel centro storico ci sarà il ludobus “GiocosaMente”, una ludoteca mobile con più di 60 giochi in legno e costruiti con materiali di recupero della cooperativa Progetto Città, che verrà posizionata in piazza e riempirà di giochi e colori le vie adiacenti.

Il programma del pomeriggio, studiato ad hoc per bimbi della scuola dell’infanzia e ragazzi della primaria e secondaria, avrà per protagoniste le cooperative e associazioni attualmente attive sul territorio di Albissola Marina nella cura dei più piccoli:

Cooperativa Progetto Città, che accoglie i piccolissimi nell’asilo Nido Comunale “Cà di piccin” e che per il carnevale propone ogni anno ai più piccoli una simpatica incursione nel centro storico, per un saluto ai commercianti e qualche gioco in allegria;

Associazione Asilo Infantile di Albissola, che dal 1868 accoglie bambini dai 2 ai 6 anni, dalla sezione primavera alla scuola dell’infanzia, nei locali siti in via S. Grosso. Già nella mattinata i bimbi potranno mascherarsi per poi partecipare, nel pomeriggio, alle attività in piazza del Popolo;

Cooperativa Bluania Onlus si occupa dei ragazzi che frequentano la scuola attraverso la gestione della Biblioteca dei bambini “Tante storie per giocare”, aperta tutto l’anno nei locali all’interno della Scuola Primaria per letture, incontri, laboratori e doposcuola (è attivo anche il progetto “Nati per leggere” per i bimbi 0-3 anni). Martedì 5 marzo dalle 16 la biblioteca rimarrà chiusa per l’evento in piazza.

Le operatrici vi danno appuntamento alle 16 dal cancello della scuola primaria con maschere mostruose (facoltativo) per il corteo diretto nei caruggi (via Repetto, piazza del Popolo, piazza Leuti). Bambini accompagnati. Il servizio bibliodoposcuola sarà sospeso: i bambini iscritti dovranno uscire con i genitori alle 16.

“Tanta è da sempre l’attenzione rivolta ai più piccoli tra i nostri cittadini – commenta la vicesindaca Nicoletta Negro – Albissola Marina può vantare progetti dedicati alla prima infanzia di alto valore, a partire dal nido comunale, culla amorevole e stimolante, passando per le strutture per l’infanzia fiorenti di iniziative e arricchite da tanti volontari che, nel silenzio, accompagnano ogni giorni i nostri bimbi alla scoperta del mondo. Nell’età scolara, poi, in servizio offerto dalla Biblioteca ‘Tante storie per giocare’ è qualcosa di unico, da valorizzare e conservare, un luogo studiato e allestito per avvicinare i più giovani alla lettura nonché servizio di aiuto alle famiglie nel doposcuola.