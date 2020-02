“I piccin in ti caruggi” – Carnevale dei Bambini ad Albissola Marina

Come da tradizione torna “I piccin in ti caruggi”, la grande festa per i bambini nel centro storico di Albissola Marina con tante sorprese e dolci novità.

Il 25 febbraio, “Martedì Grasso”, alle ore 16 in via S. Grosso ci sarà il ritrovo per bambini e ragazzi in maschera. A seguire il corteo insieme fino a piazza del Popolo.

Alle 16:15 in piazza del Popolo l’animazione di Ludobus Giocosamente con danze, giochi e attività nelle vie adiacenti mentre in piazza Leuti ci sarà “Il Cappellaio Matto”, animazione a cura della Biblioteca dei Bambini “Tante storie per giocare”.

Alle 17:15 in piazza Sisto IV la Pentolaccia e le bugie per tutti a cura dell’AVIS.